De cijfercombinatie '123456' is voor het zesde jaar op rij het meestgebruikte wachtwoord. Daarnaast staat 'password' op de tweede plaats, ook voor de zesde keer op rij.

De combinaties kwamen het vaakst voor in een overzicht van vijf miljoen online verschenen wachtwoorden, blijkt uit een analyse van internetbeveiligingsbedrijf SplashData.

Het wachtwoord '123456' nam in 2013 de koppositie in de lijst van 'password' over en staat sindsdien bovenaan. Op de derde plaats staat sinds 2011 een kortere of langere variant op de cijfercombinatie. Het wachtwoord 'password' heeft de tweede positie sinds 2013 in handen.

De meestgebruikte wachtwoorden van 2018:

123456 password 123456789 12345678 12345 111111 1234567 sunshine qwerty iloveyou princess admin welcome 666666 abc123 football 123123 monkey 654321 !@#$%^&* charlie aa123456 donald password1 qwerty123

SplashData vermoedt dat een op de tien mensen minstens een van de 25 meestvoorkomende wachtwoorden van 2018 heeft gebruikt. Bijna 3 procent van de mensen zou '123456' hebben gebruikt.