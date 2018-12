Facebook heeft een bug ontdekt waardoor de foto's van maximaal 6,8 miljoen gebruikers onbedoeld in handen zijn gekomen van andere apps.

Het gaat om apps waarin gebruikers met hun Facebook-account kunnen inloggen en deze app vervolgens toegang tot hun foto's gaven, maakt Facebook vrijdag bekend.

In totaal betroft de bug vijftienhonderd apps, die zijn gemaakt door 876 ontwikkelaars. De apps zouden tussen 13 en 25 september een bredere toegang tot foto's hebben dan de bedoeling was. Of de bug daadwerkelijk is misbruikt, is onduidelijk.

Normaal gesproken krijgen apps toegang tot foto's die Facebook-gebruikers op hun tijdlijn delen, als de gebruiker daar toestemming voor geeft. Door de bugs hadden de apps ook toegang tot andere foto's, zoals van handelsdienst Marketplace en Facebook Stories.

De privacywaakhond van Ierland heeft inmiddels aangekondigd de bug te onderzoeken. Facebook heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland gevestigd.

Gebruikers krijgen melding

Het nieuws van de fout volgt op een eerder datalek, waarbij persoonlijke gegevens van 30 miljoen gebruikers zouden zijn buitgemaakt. Bovendien ligt het bedrijf sinds maart wereldwijd onder vuur nadat bleek dat persoonlijke informatie van maximaal 87 miljoen gebruikers was doorgespeeld aan het data-analysebedrijf Cambridge Analytica.

Gebruikers die mogelijk door de bug zijn getroffen, worden daar middels een Facebook-melding van op de hoogte gesteld. Het bedrijf raadt gebruikers bovendien aan om de toestemmingen die zij aan apps hebben verleend te controleren.