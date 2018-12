Overheden en instellingen in Engelssprekende landen ontvangen e-mails waarin de afzender dreigt een verstopte bom te laten ontploffen als er geen bitcoins worden betaald.

De Amerikaanse politiedienst FBI stelt dat er in meerdere steden in de VS dergelijke bedreigingen zijn binnengekomen. Volgens het antiterrorismebureau van de politie van New York zijn de dreigingen niet geloofwaardig.

CERT, de instantie die voor de Amerikaanse overheid grote computersystemen in de gaten houdt, spreekt van een wereldwijde campagne. De instantie adviseert om niet op het bericht te reageren en geen losgeld te betalen.

De berichten zouden zijn binnengekomen bij onder meer overheden, banken, mediabedrijven, bibliotheken en scholen in de VS, Canada en Nieuw-Zeeland. Verschillende gebouwen zijn vanwege de bedreigingen ontruimd.

Zender eist 20.000 dollar aan bitcoins

Het bericht is door verschillende mensen op Twitter gedeeld. In de e-mail wordt beweerd dat er in het gebouw waar de ontvanger zich bevindt een bom is verstopt.

De afzender stelt dat het waarschuwen van de politie of het ontruimen van het gebouw tot ontploffing zal leiden. Mensen die dat willen voorkomen, moeten de afzender 20.000 dollar aan bitcoins betalen.

Het bericht is bij de meeste ontvangers in grote lijnen hetzelfde. Wel zijn de bitcoinadressen voor het losgeld steeds anders en wordt steeds van een ander soort bom wordt gesproken.