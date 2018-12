Instanties die voor Facebook nepnieuws checken zijn ontevreden met het bedrijf, deels omdat het sociale netwerk zelf nepnieuws zou verspreiden, vertellen meerdere nepnieuwscheckers aan The Guardian.

Facebook werkt wereldwijd samen met veertig mediapartners om nepnieuws op Facebook te ontdekken en markeren. In Nederland werkt het sociale netwerk hiervoor samen met NU.nl.

De meningen over de samenwerking met Facebook zouden verdeeld zijn. Sommige media zeggen tevreden te zijn, terwijl andere media steeds minder graag met Facebook werken, meldt The Guardian.

Het recente schandaal over een pr-bureau in dienst van Facebook zou daarbij een grote rol spelen. Dit bureau zou namens het sociale netwerk nepnieuws hebben verspreid over concurrenten, die in verband werden gebracht met de miljardair George Soros. Dat vertelden meerdere bronnen onlangs aan The New York Times. Facebook ontkent hier de opdracht voor te hebben gegeven.

"Kunnen we Facebook nog wel vertrouwen als het sociale netwerk zelf het nepnieuws verspreidt dat de nieuwscheckers moeten ontkrachten?", aldus een anonieme nepnieuwschecker. "Hoe gaat het bedrijf om met verhalen over George Soros, als ze een bedrijf betalen die deze zelf verspreidt?"

'Dit is geen journalistiek, maar propaganda'

Brooke Binkowski, een voormalige redacteur van de checkwebsite Snopes, zegt dat Facebook in elk geval één keer vroeg of hij nepnieuws over een adverteerder op de site wilde checken. "Dat is geen journalistiek meer", aldus Binkowski. "Dat is propaganda."

"We vragen onze feitencheckers nooit om nieuws over onze adverteerders prioriteit te geven", schrijft het sociale netwerk in een blogpost.

Binkowski stelt dat het nepnieuwsprogramma van Facebook een pr-stunt is, waarbij minimaal werk wordt gedaan om de suggestie te wekken dat nepnieuws wordt bestreden. Tot op heden zijn er geen statistieken gedeeld over de impact van het initiatief.

In een e-mail aan feitencheckers belooft Facebook die cijfers in de nabije toekomst te gaan delen.