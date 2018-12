In verschillende grote steden stoppen bedrijven per direct met het volgen van bezoekers via wifitracking. De Autoriteit Persoonsgegevens zei eerder dat dat illegaal was.

Het gaat volgens De Stentor in ieder geval om de steden Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Deventer, Groningen, Leeuwarden en Zutphen. Daar werd de wifitracking uitgevoerd door het bedrijf Locatus.

Bij wifitracking worden gebruikers via hun smartphone gevolgd door de stad. De gemeente kan met die gegevens zien waar grote mensenstromen zich bevinden. Daar kunnen zij met maatregelen op inspelen.

Wifitracking wordt in steeds meer steden toegepast, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dat in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De privacywaakhond waarschuwde daar eerder dit jaar voor.

Inmiddels is "de wettelijke grondslag daarvoor in Nederland weggevallen", zegt de directeur van trackingbedrijf Locatus tegen De Stentor. Ook aanpassingen om de gegevens te anonimiseren zijn technisch onhaalbaar en te duur.