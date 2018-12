Een 'robot' die door de Russische staatszender Russia-24 werd geprezen om zijn dansvaardigheid, blijkt een man in een pak te zijn.

De misleiding werd opgemerkt door bloggers en socialemediagebruikers die argwaan kregen, meldt The Guardian.

De Russische zender deed verslag van een conferentie over technologie, waar de robot Boris op het podium verscheen. De robot zou onder meer wiskunde kennen, kunnen praten en dansen.

Op Twitter verscheen een foto van de 'robot', waarin duidelijk nek van de man in het pak zichtbaar was. Het kostuum, van omgerekend enkele duizenden euro's, blijkt te zijn gemaakt door het bedrijf Show Robots.

De organisatie achter de conferentie deed niet alsof het om een echte robot ging, maar staatszender Russia-24 deed dat wel. Of er daarbij opzet in het spel was, of dat het gaat om een fout, is onduidelijk.