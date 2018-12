Google heeft "op dit moment" geen plannen om in China een zoekmachine uit te brengen, verklaarde directeur Sundar Pichai dinsdag in Washington. Hij wordt daar verhoord door een comité van het Huis van Afgevaardigden.

De directe aanleiding van het verhoor is kritiek dat Google conservatieve standpunten binnen zijn bedrijf en in zijn producten, zoals de zoekresultaten, de kop indrukt. Deze kritiek komt vooral van Republikeinen; van de veertig leden van het verhoorcomité zijn er 23 Republikein.

Zowel Republikeinse al Democratische leden van het parlementscomité hadden vragen over de plannen om opnieuw de Chinese markt te betreden. In 2010 besloot het bedrijf zich juist terug te trekken uit China en zich te distantiëren van de censuur, surveillance en onderdrukking van de Chinese Communistische Partij.

In augustus onthulde The Intercept dat Google onder de naam Project Dragonfly overweegt om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen in China. De smartphoneapp zou zoekresultaten over onder meer democratie, religie en mensenrechten weren.

Google 'verkent mogelijkheden' in China

Het Republikeinse comitélid Tom Marino vroeg Google wat er sinds 2010 is veranderd. Pichai benadrukte vervolgens meerdere malen dat Google "op dit moment" geen plannen heeft om de Chinese markt te betreden. Ook zei de Google-directeur hier transparant over te zijn.

De Google-directeur gaf echter geen concreet antwoord op de vraag of Google onder zijn bewind ooit in China een product zou uitbrengen. "We verkennen de mogelijkheden. Zoals ik eerder zei, zijn we erg bedachtzaam", antwoordde hij op vragen van het Democratische comitélid David Cicillene.

Het verhoor werd kort onderbroken door een activist die met een bord tegen de Google-plannen protesteerde. Hij stond in de deuropening van de zaal en hield een rode poster omhoog waar de letters 'og' in Google waren vervangen door de gele sterren van de Chinese vlag. De activist werd zonder oproer uit de deuropening verwijderd.

Activist protesteert met poster tegen Google-plannen China

Pichai ontkent politieke voorkeur Google

Naast China kreeg Pichai ook vragen over de vermeende politieke voorkeur van Google, die zich zou uiten in onder meer de zoekresultaten.

Bob Goodlatte, de Republikeinse voorzitter van het comité, haalde deze kritiek aan in zijn openingswoord. Zijn Democratische tegenhanger, Jerrold Nadler, deed de kritiek in zijn openingsverklaring af als een "rechtse complottheorie".

Google-directeur Pichai erkende dat politici anders behandeld kunnen worden als gevolg van de werking van zijn advertentieplatform. Politici die via het advertentieplatform van Google reclame willen maken, kunnen uiteindelijk verschillende bedragen betalen. De prijs voor een advertentie is afhankelijk van verschillende factoren, legde hij uit.

Het antwoord volgde op opmerkingen van comitévoorzitter Goodlatte. Hij verwees naar Amerikaanse regels die stellen dat radio en televisie een politicus het laagste tarief moeten bieden als zij op deze media willen adverteren.

Pichai noemde onder meer het tijdstip, de locatie waar de advertentie gekocht wordt en de specifieke trefwoorden om gebruikers te bereiken. "De prijs wordt bepaald door het systeem en wordt automatisch berekend", legde Pichai uit. "Ik wil u verzekeren: dit gebeurt op een onpartijdige manier."

'Onmogelijk om zoekresultaten te manipuleren'

Verschillende andere comitéleden wezen op de vermeende politieke voorkeur die zich zou uiten in verschillende zoekresultaten, zoals bij negatieve artikelen die opduiken in Googles nieuwsoverzicht Google News, dat onderdeel is van de zoekmachine.

"Ik begrijp de frustratie", antwoordde Pichai op ervaringen van het Republikeinse comitélid Steve Chabot. "Ik zie het zelf ook. Je kunt naar Google zoeken en negatief nieuws vinden. We proberen te laten zien wat er over een zoekterm wordt bediscussieerd", zei hij toen het Democratische comitélid Ted Lieu live via Google zocht naar nieuws over een Republikeinse collega.

"Het is onmogelijk voor een individuele medewerker of groep medewerkers om de zoekresultaten te manipuleren", benadrukte Pichai op vragen van het Republikeinse comitélid Lamar Smith.

Het parlementscomité stuurt na het verhoor, dat ongeveer 3,5 uur duurde, nog aanvullende geschreven vragen aan Google. Het is onduidelijk wanneer het bedrijf de antwoorden op deze vragen verstuurt.