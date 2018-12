Windows 10 verzamelt de activiteitsgeschiedenis van gebruikers en stuurt die gegevens door naar Microsoft, zelfs als de gebruiker dat handmatig heeft uitgeschakeld.

Dat ontdekte een gebruiker van het besturingssysteem die erover berichtte op Reddit.

In de privacyinstellingen van Windows 10 kunnen gebruikers hun zogeheten 'Activiteitsgeschiedenis' in- of uitschakelen. Met die functie verzamelt Windows informatie zoals apps of documenten die worden geopend. Zo kan de gebruiker na een herstart weer doorgaan waar hij gebleven was.

Als gebruikers die Activiteitsgeschiedenis uitschakelen blijft Windows 10 die echter verzamelen. De gegevens worden bovendien doorgestuurd naar Microsoft.

In het privacy-dashboard dat gebruikers in hun browser kunnen bekijken, zijn de gegevens dan nog steeds te vinden.