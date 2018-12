De streamingdienst hayu is vanaf dinsdagochtend ook in Nederland te gebruiken. Met de dienst kunnen kijkers meer dan tweehonderd realityseries kijken.

Op hayu zijn series te zien zoals Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives, en Top Chef. Volgens de dienst zijn de meeste series ook meteen in Nederland te zien zodra die in de VS in première gaan.

Eerder was hayu al beschikbaar in de VS en het Verenigd Koninkrijk, en een aantal andere landen. Nu zit Nederland daar ook bij, net als België en Luxemburg.

Volgens hayu kunnen abonnees ruim zesduizend afleveringen van meer dan tweehonderd series bekijken. Het gaat vaak om complete seizoenen, die zij ook kunnen downloaden om later offline te bekijken.

Abonnees kunnen hayu een maand gratis uitproberen. Daarna kost het 5,99 euro per maand.