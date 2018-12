De Franse inlichtingendienst onderzoekt of er grote aantallen nepaccounts zijn die op sociale media de woede van de 'Gele Hesjes' aanwakkeren. Die groep ontevreden burgers protesteert in Frankrijk al dagen tegen de regering.

Het Franse Algemeen Secretariaat voor de Defensie en de Nationale Veiligheid (SGDSN) onderzoekt de eventuele opkomst van 'nephesjes' op sociale media, schrijven Franse kranten waaronder Le Parisien.

De Britse krant The Times haalt een onderzoek van analysebureau New Knowledge aan. Dat onderzoek stelt dat er de afgelopen weken honderden nepaccounts zijn gecreëerd om de protestbeweging 'Gele Hesjes' aan te wakkeren.

De accounts zijn volgens het bureau aangemaakt door Rusland. Er worden bijvoorbeeld foto's gedeeld van demonstranten die door de oproerpolitie zwaargewond zouden zijn geraakt. In werkelijkheid gaat het om foto's van heel andere incidenten.

Rusland wordt al jarenlang verdacht van pogingen tot beïnvloeding van de publieke opinie. Zo blokkeerden Twitter en Facebook afgelopen jaren honderden tot duizenden in Rusland aangemaakte accounts. Die werden gebruikt om op grote schaal nepnieuws te verspreiden in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en het Brexit-referendum.

Gele Hesjes

In Frankrijk zijn er de afgelopen weken groeiende burgerprotesten van een beweging die zich kenmerkt door het dragen van gele veiligheidshesjes. Dit weekend waren er ruim zeventienhonderd aanhoudingen in Frankrijk, tijdens grote protesten in onder meer Parijs.

De beweging heeft geen leider of eenduidig standpunt. De demonstraties begonnen in Frankrijk om inmiddels uitgestelde verhoging van de brandstofprijzen.

In Nederland waren dit weekeinde ook protesten van mensen in gele hesjes. Ook in ons land gaan de demonstraties over een scala aan ergernissen tegen de regering. In Nederland verlopen de demonstraties veel rustiger en zijn ze kleiner dan in Frankrijk.