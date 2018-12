In 2018 zijn er in Nederland honderden mensen slachtoffer geworden van 'simswapping', een truc waarbij criminelen proberen het 06-nummer van een slachtoffer in handen te krijgen.

Het aantal slachtoffers is dit jaar toegenomen, meldt RTL Nieuws op basis van verklaringen van verschillende grote Nederlandse telecomproviders.

Oplichters proberen een telecomprovider ervan te overtuigen een 06-nummer over te dragen aan een andere simkaart. Vervolgens gebruiken zij het 06-nummer om toegang te krijgen tot online diensten die aan het nummer zijn gekoppeld, zoals WhatsApp of andere sociale media, e-mail of betaaldiensten.

Veel online diensten maken gebruik van telefoonnummers om gebruikers een nieuw wachtwoord in te laten stellen. Ook tweestapsverificatie, waarbij een code wordt gestuurd waarmee een gebruiker kan inloggen, werkt vaak via sms. Dat maakt dat het stelen van een 06-nummer ook toegang geeft tot andere accounts.

Eenmaal binnengedrongen in een account, kan de crimineel geld of cryptovaluta buitmaken. Ook kan hij op zoek gaan naar persoonlijke informatie, waarmee hij het slachtoffer kan afpersen of afdreigen.

Smartphonebezitters die slachtoffer worden van simswapping merken dat doordat hun simkaart plots niet meer werkt, waardoor zij niet kunnen bellen of internetten. Het 06-nummer is in die gevallen namelijk overgedragen aan een andere simkaart.

Volgens RTL Nieuws worden inmiddels honderden Nederlanders per jaar slachtoffer van simswapping, maar om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk.