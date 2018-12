De financieel directeur van Huawei is gearresteerd en het bedrijf wordt gelinkt aan de Chinese overheid. Dit speelt er op dit moment rond Huawei.

Vanuit verschillende landen was er de laatste tijd flink wat wantrouwen tegen Huawei. Deze week kwam het Chinese bedrijf vooral in het nieuws vanwege de arrestatie van financieel directeur Meng Wanzhou. Maar er is meer aan de hand.

Meng is de dochter van de voorzitter en oprichter van Huawei, Ren Zhengfei. Begin december werd ze tijdens een overstap op het vliegveld van de Canadese stad Vancouver opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van de Verenigde Staten. De reden voor de arrestatie is niet volledig duidelijk.



Er is veel gebeurd sinds de arrestatie van Meng. Een kort overzicht van de gebeurtenissen:





Volgens verschillende media werd Meng in elk geval gearresteerd vanwege fraude. De topvrouw zou Amerikaanse sancties hebben geschonden. Meng zou hebben gelogen over de relatie tussen Huawei en het bedrijf SkyCom uit Hongkong, dat zakendeed in Iran.

In april van dit jaar werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek deden naar de handel tussen Huawei en Iran. De Chinese fabrikant zou Amerikaanse technologie aan Iran hebben geleverd, terwijl dat in strijd is met de Amerikaanse exportwetten.

Meng kreeg vrijdag in de Canadese rechtbank te horen dat ze wordt verdacht van meerdere overtredingen. Voor elke overtreding waarvan ze verdacht wordt, staat een straf van maximaal dertig jaar.

The Wall Street Journal schrijft dat er wordt gevreesd dat de arrestatie grote gevolgen kan hebben voor de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping bereikten daarover vorige week een akkoord.

De Verenigde Staten en Canada hebben nog weinig over de zaak gezegd. De Chinese overheid vroeg om een onmiddellijke vrijlating. "Iemand vasthouden zonder een duidelijke reden is een schending van mensenrechten", zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China.

Vrees voor spionage

Naast de verdenkingen van fraude zijn de Amerikaanse autoriteiten ook bang dat China de apparatuur van Huawei gebruikt voor spionage.

Huawei is naast smartphonemaker ook de grootste leverancier van telecomnetwerken. Daarmee laat het bedrijf onder meer Ericsson, Nokia en ZTE achter zich.

Vanwege zorgen over Chinese spionage, wordt Huawei in de VS uitgesloten om apparatuur voor de toekomstige 5G-netwerken te leveren. Ook van het Chinese bedrijf ZTE is geen 5G-technologie welkom. In Nieuw-Zeeland en Australië wordt apparatuur van Huawei eveneens niet meer toegestaan.

Met 5G is sneller internet mogelijk dan via voorganger 4G. Daarnaast wordt het netwerk naar verwachting ook gebruikt om allerlei apparaten met elkaar te verbinden. De vrees is dat China, via de apparatuur van Huawei, toegang krijgt tot informatie van allerlei apparatuur en zo gebruikers of overheden kan afluisteren.

'Potentiële gevaren in Europa'

Ook in Europa worden de potentiële gevaren besproken. Vicevoorzitter Andrus Ansip van de Europese Commissie zei vrijdag dat Chinese bedrijven zoals Huawei tot risico's leiden in de Europese technologische industrie. "We moeten bezorgd zijn over dergelijke bedrijven", zei hij.

Van spionage via Huawei-apparatuur is nog nooit bewijs naar buiten gekomen. Huawei reageert dan ook "verbaasd en teleurgesteld" op de uitspraken van de EU-commissaris. "We verwerpen categorisch elke bewering dat we een bedreiging voor de veiligheid zouden kunnen vormen", zegt het bedrijf.

Het Chinese bedrijf wil graag in gesprek met Ansip om "misverstanden" uit de weg te ruimen. Huawei wil de "langdurige samenwerking" met de Europese Commissie voortzetten.

Daarnaast zou Huawei 2 miljard dollar (omgerekend bijna 1,8 miljard euro) investeren om de zorgen van Westerse landen weg te nemen. Dat zou staan in een rapport uit juli van de Britse inlichtingendienst GCHQ. Met het geld zou Huawei ervoor willen zorgen dat beveiligingsonderzoekers beter onderzoek kunnen doen naar producten.

Huawei ook in Nederland

De apparatuur van Huawei is ook te vinden in telecomnetwerken in Nederland. T-Mobile liet naar aanleiding van een rondgang van RTL Z weten vooralsnog geen afscheid te nemen van Huawei-apparatuur. VodafoneZiggo en KPN, die in mindere mate gebruikmaken van Huawei, gaven tegenover RTL Z geen duidelijkheid.

Het kabinet zei begin november nog "zeer alert" te zijn op bedrijfsspionage door China via 5G, schreef de NOS. De inlichtingendienst AIVD zou het in de gaten houden. In het voorjaar komt het kabinet met een "speciale China-strategie".