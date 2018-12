Een video met een parodie op de populaire online game Fortnite is dit jaar de meest bekeken video op YouTube.

De YouTuber Vogeljongen covert in de video Fortnite Fan een nummer van Ronnie Flex. Hierin wordt de tekst vervangen door verwijzingen naar het schietspel. De video werd bijna 9,5 miljoen keer bekeken.

Het originele nummer Fan van Ronnie Flex staat op de derde plek in de lijst van best bekeken muziekvideo's in Nederland. Op nummer één staat de muziekvideo Catch Up van Josylvio, met 21 miljoen views.

Wereldwijd was dit jaar de video To Our Daughter het best bekeken op YouTube. Hierin is de geboorte van het kind van Kylie Jenner te zien. De video is bijna 77 miljoen keer bekeken.

De muziekvideo Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna van Te Bote Remix is wereldwijd de best bekeken clip. De teller staat inmiddels op ruim 1,4 milard views.

YouTube heeft wederom een video gemaakt waarin bekende videomakers het jaar afsluiten. Ditmaal is er in die video een rol weggelegd voor een Nederlander. Nikkie de Jager van NikkieTutorials is kort te zien.