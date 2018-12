Het parlement van Australië heeft donderdag een wet aangenomen die bedrijven als Apple, Facebook en Google dwingt om versleutelde gegevens af te staan aan de autoriteiten.

De wet moet nog dit jaar in werking treden en zodra dat gebeurt, is Australië het eerste Westerse land dat dit soort brede eisen stelt aan technologiebedrijven.

Australië stelt dat de bevoegdheden nodig zijn om terrorisme en georganiseerde misdaad aan te pakken. Critici wijzen op het technologische fundament van versleuteling. In zogenaamde end-to-endversleuteling zijn data, op de verzender en ontvanger van het bericht na, niet te lezen.

De bedrijven wijzen erop dat zij de beveiliging van alle gebruikers in het geding brengen als zij een zogenaamde achterdeur in de versleuteling moeten bouwen.

Een belangengroep waarbij onder meer Facebook, Twitter, Apple en Google zijn aangesloten, liet zich donderdag kritisch uit over de Australische wet.

Onder de nieuwe wet kunnen bedrijven en organisaties die verzuimen om data over illegale activiteiten te overhandigen boetes tot 10 miljoen Australische dollar (omgerekend zo'n 6,4 miljoen euro) krijgen. Personen riskeren een gevangenisstraf.

Oppositiepartij ging overstag

De grootste oppositiepartij in de Australische senaat (vergelijkbaar met de Eerste Kamer) wilde de wet in eerste instantie terugsturen naar het Huis van Afgevaardigden, maar stemde op het laatste moment toch in op voorwaarde dat haar bezwaren in 2019 worden aangekaart.

"We nemen de wet aan, hoe ongeschikt hij ook is, om onze inlichtingendiensten de middelen te geven die ze zeggen nodig te hebben", zei Bill Shorten, de leider van de grootste oppositiepartij.

In Nederland heeft de inlichtingendienst AIVD meerdere malen aangegeven moeite te hebben met versleuteling, bijvoorbeeld van WhatsApp. Het kabinet liet in januari 2016 echter weten niet in te willen leveren op de beveiliging van berichten en gegevens.