Het Britse parlement heeft interne documenten van Facebook openbaar gemaakt. Daarin is onder meer te lezen hoe Facebook-medewerkers zakelijke afspraken maken met bedrijven en hoe wordt omgegaan met gebruikersdata.

In totaal werden 250 pagina's aan interne documenten van Facebook openbaar gemaakt (pdf). Onder de bestanden zijn ook mails van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Verder zijn er gesprekken tussen hooggeplaatste Facebook-medewerkers te vinden, net als mailwisselingen tussen Facebook en andere bedrijven.

De documenten komen uit de periode tussen 2012 en 2015. Het Britse parlement kreeg de bestanden van appontwikkelaar Six4Three. Dat bedrijf kreeg in 2013 en 2014 toegang tot de mailwisselingen in een rechtszaak tegen Facebook.

In die rechtszaak ging het over een beleidsverandering van Facebook, waarmee het bedrijf toegang tot data van vrienden van gebruikers blokkeerde voor ontwikkelaars. Daardoor moest Six4Three zijn app Pikinis sluiten. Met de app konden gebruikers zoeken naar vrienden in badkleding.

Bedrijven hielden toch toegang tot informatie

In de gepubliceerde teksten is onder meer te lezen hoe Facebook na de beleidswijziging enkele bedrijven als Airbnb, Lyft en Netflix alsnog speciale toegang gaf tot bepaalde gebruikersdata en informatie van vrienden.

In 2015 besprak het bedrijf ook een mogelijkheid om "de sms- en belgeschiedenis van gebruikers constant naar Facebook te uploaden". Daarmee wilde het sociale netwerk het nieuwsoverzicht meer op de gebruiker toespitsen.

Ook wilde Facebook daarmee nauwkeuriger profielen voorschotelen van mensen die de gebruiker kende, zodat er sneller vriendschappen zouden ontstaan. "Het is behoorlijk riskant om dit PR-technisch door te voeren, maar het lijkt erop dat het team verantwoordelijk voor gebruikersgroei ermee doorgaat."

Zuckerberg sloot functie vriendenzoeker in Vine

Volgens de documenten is Zuckerberg verantwoordelijk voor het blokkeren van de vriendenzoeker op Vine. Dat was een populaire dienst van concurrent Twitter, waarmee gebruikers zeer korte video's konden maken en delen.

"Twitter bracht Vine vandaag uit", schreef Facebook-topman Justin Osofsky in 2013 in een e-mail naar Facebook-top. "Als niemand bezwaar heeft, sluiten we het onderdeel waarmee gebruikers naar vrienden kunnen zoeken via Facebook." Daarop antwoordde Zuckerberg: "Ja, doe maar."

'Facebook verkocht geen gebruikersgegevens'

Facebook schrijft in een reactie aan ABC News dat "de documenten van Six4Three slechts een kant van de zaak tonen". Ook zouden ze misleidend zijn zonder verdere context.

"We blijven bij de aanpassingen die we in 2015 maakten, waardoor gebruikers geen data van vrienden aan ontwikkelaars konden delen", stelt Facebook. "De feiten zijn helder: we hebben nooit gebruikersdata verkocht."

Volgens Damian Collins, de voorzitter van een Britse parlementscommissie die privacyzaken onderzoekt, is het duidelijk dat Facebook afspraken met bepaalde bedrijven heeft gemaakt. "Het is daarbij niet duidelijk of gebruikers daar goedkeuring voor gaven. Ook weten we niet hoe Facebook besloot welke bedrijven er meer toegang mochten krijgen."

Zuckerberg reageert in een bericht op Facebook op de vrijgegeven documenten. "We proberen kwaadwillende apps al jaren te weren", schrijft hij. Volgens hem was de beleidsverandering in 2015 een belangrijke stap om gebruikers te beschermen.

"Ik begrijp dat de manier waarop we ons bedrijf runnen goed onder de loep wordt genomen. Daar is niets mis mee, gezien de hoeveelheid mensen die onze diensten gebruiken. Ook is het prima om steeds te vragen naar onze aanpak. Maar het is ook belangrijk dat onze acties of motieven niet verkeerd worden geïnterpreteerd."