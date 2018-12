Voor het tweede jaar op rij was #vacature volgens Twitter in Nederland de meestgebruikte hashtag van het jaar. Het woord werd dit jaar gevolgd door #nieuws, #F1, #Ajax en #Trump.

Andere populaire hashtags waren #hitteplansongs, waarmee gebruikers in de zomer hun muziek deelden, #OWS2018, over de Olympische Winterspelen in Pyeongchang en #TDF voor de Tour de France.

Daarnaast zorgden drie andere nieuwsgebeurtenissen voor opvallende nieuwe hashtags, die begin dit jaar op het sociale medium de ronde deden.

#stormpoolen

In januari legde een flinke storm een groot gedeelte van het treinverkeer plat. Veel mensen konden in de avond niet meer met het openbaar vervoer naar huis, wat leidde tot de hashtag #stormpoolen.

Daarmee vroegen gestrande reizigers om een lift en konden automobilisten een plek in hun wagen aanbieden.

#FreeHermien

Twitter was dit voorjaar ook in de ban van koe Hermien, aldus het sociale medium. In december 2017 ontsnapte het dier aan de slacht, waarna zij wekenlang rondzwierf in de bossen van Lettele bij Deventer. Na een inzamelingsactie ontsnapte het dier uiteindelijk definitief aan de slacht.

#SiberischeBeer

In het voorjaar kreeg Nederland bovendien te maken met de 'Siberische beer', een aanduiding voor het extreem koude weer dat Nederland destijds in zijn greep hield. De koudegolf werd veroorzaakt door een oostenwind. De combinatie van kou en sterke wind leidde ertoe dat de gevoelstemperatuur onder de -10 graden Celsius dook.