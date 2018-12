Duizenden e-mails van bestuursleden van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten zijn dit jaar tijdens een hack buitgemaakt.

De e-mails bevatten gevoelige informatie, zeggen drie partijleden tegen Politico. Mailaccounts van vier hooggeplaatste leden van de National Republican Congressional Committee (NRCC) werden volgens de bronnen maandenlang in de gaten gehouden. Het NRCC is het orgaan dat zorgt dat Republikeinen worden verkozen voor een plek in het Huis van Afgevaardigden.

In april werd de hack ontdekt door een leverancier van de Republikeinse Partij, die de partij vervolgens op de hoogte bracht. Na een intern onderzoek werd de FBI ingeschakeld. De inlichtingendienst is vervolgens een eigen onderzoek gestart.

De e-mails die zijn buitgemaakt, zouden niet niet openbaar zijn gemaakt. Ook zouden partijleden niet zijn gechanteerd.

Politico stelt dat hooggeplaatste leden binnen de Republikeinse Partij niet op de hoogte waren van de hack. Dat komt omdat het openbaar maken van de informatie het interne onderzoek zou kunnen dwarsbomen.

Het is niet duidelijk wanneer de hack begon, hoe hij is uitgevoerd en wie de dader is. Bronnen van Politico stellen dat buitenlandse overheidshackers mogelijk achter de aanval zitten.

Omvangrijke hack Democratische Partij in 2016

In 2016 werd de Democratische Partij getroffen door een omvangrijke hack. Daarbij hadden hackers waarschijnlijk een jaar lang toegang tot systemen van de Democratische Partij. De aanvallers konden onder meer mailwisselingen en chats inzien, zeiden bestuursfunctionarissen en beveiligingsmedewerkers destijds.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte in juli dit jaar bekend dat twaalf Russische inlichtingenofficieren worden vervolgd voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton.

De bestanden van de Democraten lekten destijds wel uit via WikiLeaks. Daarbij belandden duizenden e-mails en andere documenten op straat. Volgens Justitie werden de bestanden uitgelekt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.