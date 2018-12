Het sociale medium Tumblr gaat pornografische beelden voor alle gebruikers blokkeren. Vanaf 17 december zijn beelden van deze aard niet meer toegestaan.

Het gaat om foto's, video's en geanimeerde gif-afbeeldingen waarin menselijke geslachtsdelen te zien zijn, maakt Tumblr maandag bekend op zijn blog. Het tonen van tepels van vrouwen wordt in sommige gevallen ook niet meer toegestaan.

Daarnaast wordt het weergeven van seksuele handelingen volledig verboden. Naast foto's, video's en gifjes geldt deze regel ook voor illustraties.

Een uitzondering wordt gemaakt voor vrouwelijke tepels in de context van borstvoeding, naaktbeelden omtrent geboorte en naakt in medische situaties. Ook naakt in kunst, bijvoorbeeld in sculpturen of schilderijen, blijft toegestaan.

Ook omschrijvingen van naaktheid of seksuele handelingen, zoals erotica, blijven toegestaan. Daarnaast geldt het verbod ook niet als naakt zich voordoet in politieke uitingen of nieuwswaardige momenten.

Naaktbeelden die nu al op Tumblr staan, zijn vanaf 17 december niet langer zichtbaar voor bestaande gebruikers, maar enkel voor de gebruiker die het bestand heeft geüpload.

Tumblr niet langer in App Store

In november werd de officiële app van Tumblr uit de appwinkel voor iPhones en iPads gehaald. Aanleiding was een bug waarbij naaktbeelden werden getoond, ook al had de gebruiker daarvoor een filter ingesteld. Daarnaast werd er kinderporno aangetroffen.

Apple staat bekend om zijn strenge beleid omtrent pornografisch materiaal. Doorgaans worden apps die naakt laten zien niet eens goedgekeurd voor de App Store. Onder meer Tumblr en het in de kern vergelijkbare sociale medium Reddit waren daar uitzonderingen op, hoewel gebruikers binnen de apps expliciet moeten aangeven dat zij naakt wilden zien.