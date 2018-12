De Tsjechische overheid beschuldigt Rusland van een cyberaanval op het ministerie van Buitenlandse Zaken, staat in een overheidsrapport over cybersecurity dat Tsjechië heeft gepubliceerd.

"In 2017 werd ons land getroffen door cyberspionage", leest het rapport. "Het significantste voorbeeld hiervan is een aanval op het ministerie van Buitenlandse Zaken."

De aanval werd begin 2017 door het land opgemerkt. De Russen wisten volgens het rapport binnen te dringen op het communicatiesysteem van het ministerie, waarbij ze ook toegang kregen tot 150 e-mailboxen van medewerkers. Alle e-mails en bijlagen werden gekopieerd.

Tegelijkertijd werd er sinds december 2016 een cyberaanval op deze zelfde e-mailboxen uitgevoerd. Daarbij probeerden de hackers inloggegevens van personeel te stelen.

'Russische hackersgroepen verantwoordelijk voor aanvallen'

Het land zegt zeker te weten dat de Russische inlichtingendienst FSB achter de aanvallen zat. Tsjechië zou ook kunnen bewijzen dat de hackersgroepen APT28 en Sofacy erbij betrokken waren. Beide groepen zijn al meermaals aan de Russische overheid gelinkt.

Rusland is in het verleden al meermaals beschuldigd van cyberaanvallen op andere landen. In oktober zei de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dat een cyberaanval op de OPCW, de toezichthouder op het verbod op chemische wapens, in Den Haag was verijdeld.