Bij klanten van de Rabobank met een opbouwhypotheek is dit weekeinde de premie per ongeluk dubbel afgeschreven.

Het gaat om een fout van de bank, meldt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Het geld wordt zo snel mogelijk teruggestort, laat ze weten.

Het is nog niet duidelijk om hoeveel gedupeerden het gaat en of het om alle klanten met deze spaarhypotheek gaat of een deel van hen. Niet het hele bedrag is dubbel afgeschreven, maar het deel dat naar de spaarrekening gaat.

"Bij de ene klant is dat een klein deel en bij de andere een groot deel van het totale bedrag." De woordvoerder laat weten dat klanten zelf niets hoeven te doen, het geld wordt binnen enkele dagen automatisch teruggestort.

Wat de oorzaak is van de fout, is nog niet bekend. De woordvoerder erkent dat het op een zeer ongelukkig moment is, vlak voor Sinterklaas en Kerst.