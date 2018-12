Bedrijven en organisaties mogen mensen slechts bij uitzondering volgen via de wifi- of bluetoothsignalen op smartphones.

In gevallen dat zogenaamde wifitracking is toegestaan, moeten de volgers aan zeer strikte voorwaarden voldoen, verduidelijkt de Autoriteit Persoonsgevens (AP) vrijdag.

Bedrijven en organisaties kunnen gebruikmaken van wifi- of bluetoothsignalen op smartphones om te volgen waar mensen in (semi-)publieke ruimten zich begeven. De techniek wordt bijvoorbeeld toegepast op stations of in winkelcentra.

In veel gevallen is het ook mogelijk om het gedrag van mensen te volgen zonder de privacyinbreuk via wifitracking, concludeert de AP op basis van de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Die wet geldt ook als organisaties de herkenbare identificatienummers van smartphones pseudonimiseren.

Toestemming in meeste gevallen noodzakelijk

Bedrijven kunnen smartphones via wifi- of bluetoothsignalen volgen als mensen daar toestemming voor geven. Zij moeten dan wel goed geïnformeerd zijn over de gegevensverwerking. De toestemming moet ook expliciet en zonder opgelegde druk gegeven kunnen worden.

Een toestemming is in sommige gevallen niet nodig als de tracking gebruikt wordt om de ruimte te beveiligen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het doel van de wifi- of bluetoothtracking in verhouding staat tot de inbreuk op privacy. Ook moet de organisatie niet de beschikking hebben over een ander, lichter middel, om hetzelfde doel te bereiken.