Personeel van Google overweegt te vertrekken omdat de techgigant privacyzorgen over een zoekmachine in China niet serieus zou nemen.

Google-engineer Liz Fong-Jones riep collega's via Twitter op ontslag te overwegen als het bedrijf "de grens overgaat", met het verzoek geld te steken in een stakingsfonds. Daarmee kunnen werknemers worden uitbetaald na hun vertrek.

Een uur na haar verzoek had Fong-Jones 100.000 dollar voor het stakingsfonds opgehaald. Ze heeft het bedrag daarna verdubbeld, waardoor de teller op 200.000 dollar staat.

Het fonds is afkomstig van negentien huidige en twee voormalige medewerkers van de zoekgigant. Fong-Jones roept collega's op om nog meer geld te investeren, zodat het fonds verder kan groeien.

"Er volgen meer details zodra ik met een advocaat en vakbonden met meer ervaring heb gesproken", vertelt de engineer.

'Google neemt zorgen over Chinese zoekmachine niet serieus'

Donderdag schreef The Intercept dat de top van Google een kritisch rapport over de zoekmachine in China tegenwerkte. Het document werd gezien als "een formaliteit" die niet mocht meewegen bij het besluit om de site in China te starten.

Privacyexperts van het bedrijf zouden systematisch zijn geweerd bij gesprekken over de Chinese zoeksite. Zorgen over Chinese mensenrechten werden daarnaast niet besproken, aldus de bronnen.

Google-personeel is al langer kritisch

Google-personeel was eerder al kritisch over de plannen voor een mogelijke Chinese zoekmachine. Het land houdt internetverkeer van burgers nauwlettend in de gaten en censureert berichten, waar het bedrijf hoogstwaarschijnlijk aan mee zou moeten werken.

Eerder deze week plaatste een groep van tweehonderd Google-medewerkers al een brief waarin ze hun werkgever opriepen om te stoppen met de Chinese zoekmachine.