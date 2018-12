Facebooks operationeel directeur Sheryl Sandberg zou zelf aan personeel hebben gevraagd om de banden van miljardair George Soros te onderzoeken.

Dat vertellen drie niet nader genoemde bronnen aan The New York Times. Daarmee lijkt Sandberg direct betrokken bij eerdere aantijgingen over mogelijk verspreide complottheorieën door het sociale netwerk.

Sandberg stuurde in januari een e-mail naar een medewerker, nadat Soros een kritische speech over techgiganten had gegeven. Hierin vroeg ze of de banden van Soros onderzocht kunnen worden en of hij een financieel belang had bij zijn speech.

Soros waarschuwde in zijn speech voor de macht van techgiganten. Hij noemde ze een "gevaar voor de samenleving" en riep overheden op om ze te reguleren.

Omstreden door het recente nepnieuwsschandaal

Het onderzoeksverzoek van Sandberg is omstreden, omdat Facebook centraal staat in een nepnieuwsschandaal. Eerder schreef The New York Times dat een pr-bureau namens het bedrijf nepnieuws over concurrenten had verspreid, waarbij ook complottheorieën over Soros werden verspreid.

Facebook ontkent zelf de opdracht te hebben gegeven om het nepnieuws te verspreiden. Het pr-bureau Definers spoorde journalisten aan om de financiele banden van Soros met een anti-Facebook-lobby te onderzoeken.

Eerder nam vertrekkend topman Elliot Schrage verantwoordelijkheid voor de acties van het bureau. De nieuwe onthulling zou echter aantonen dat Sandberg zelf directer bij de kwestie betrokken was dan eerder werd gedacht.

De techgigant beweert in een verklaring dat Soros al werd onderzocht voordat Sandberg de opdracht had gegeven. "Hij is een belangrijke investeerder en we hebben zijn aan Facebook gelinkte activiteiten bekeken", aldus een woordvoerder.