De top van Google zou een kritisch intern privacyrapport hebben tegengewerkt. Het gaat om een rapport over Googles plannen om in China een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen.

De Google-topman in China zou het privacyrapport niet serieus nemen en als een formaliteit beschouwen, zegt de auteur van het document tegen The Intercept. Yonatan Zunger, die in 2017 na veertien jaar bij Google vertrok, heeft het rapport geschreven.

In augustus werd bekend dat Google plannen heeft om onder de naam Project Dragonfly een gecensureerde zoekmachine uit te brengen in China. De smartphoneapp zou zoekresultaten over onder meer mensenrechten en vrede vermijden. De onthulling leidde tot kritiek van Google-medewerkers, mensenrechtenorganisaties en politici.

Volgens The Intercept begon Zunger in januari 2017 aan zijn privacyrapport. De topman van Google in China, Scott Beaumont, zou kritiek op Dragonfly de kop in hebben gedrukt, beamen ook drie anonieme Google-medewerkers.

In het privacyrapport werd geconcludeerd dat de Communistische Partij de Google-zoekmachine zou beschouwen als een verlengstuk voor surveillance. Ook zou het volgens het rapport, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten of Europa, in China moeilijk - zo niet onmogelijk zijn - om weerstand te bieden tegen overheid.

Ex-medewerker voelde zich buitengesloten

De vergadering waarin het privacyrapport gepresenteerd zou worden, werd volgens Zunger meerdere malen uitgesteld. Toen de bespreking uiteindelijk in juni 2017 plaatsvond, werden hij en collega's van het beveiligingsteam daar niet van op de hoogte gesteld.

De Google-medewerker ervoer dit naar eigen zegen als een opzettelijke poging om hem buiten te sluiten. Kort daarop vertrok hij bij Google. Wat er vervolgens met het privacyrapport is gebeurd, is niet duidelijk.

Op dinsdag ondertekenden honderden Google-medewerkers een open brief om zich tegen de plannen uit te spreken. Ook Amnesty International protesteerde tegen het project.

Een woordvoerder van Google laat na de publicatie van The Intercept weten dat nog niet is besloten om de Chinese zoekmachine daadwerkelijk uit te brengen. Mocht Google zijn plannen doorzetten, dan is een volledig privacyonderzoek volgens de woordvoerder "niet onderhandelbaar".