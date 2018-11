Koffieketen Starbucks werkt aan een manier om expliciete beelden, zoals pornografie, te blokkeren op Amerikaanse locaties.

Starbucks wil het klanten onmogelijk maken om porno te kunnen kijken op wifiverbindingen van de koffiehuizen, schrijft Business Insider. Het bedrijf zou in de VS onder druk staan, omdat het expliciet en schadelijk materiaal niet blokkeert.

Volgens Starbucks is het bekijken van illegale of expliciete beelden niet toegestaan, maar de keten gebruikt geen blokkade om mensen ervan te weerhouden. "We hebben een oplossing bedacht om zulke content te filteren en dat gaan we vanaf 2019 in onze Amerikaanse winkels doen."

Het is niet bekend wat Starbucks precies van plan is voor het filter. De koffiegigant zegt meerdere methodes te hebben getest. Starbucks zei in een interview met CNN in 2016 te onderzoeken hoe de keten expliciete en schadelijke content in winkels kon blokkeren.

Het is niet duidelijk hoe vaak de wifinetwerken van Starbucks gebruikt worden voor internetporno.

Veilig browsen op openbare netwerken

Enough Is Enough, een organisatie die pleit voor internetveiligheid, oefent al jaren druk uit op Starbucks om pornografie te blokkeren. Via een recent gestarte petitie behaalde de organisatie ruim 27.000 handtekeningen voor "pornovrije wifi". De organisatie claimt dat Starbucks "zijn deuren wagenwijd open zet voor veroordeelden om ongestraft illegale kinderporno te kijken".

Het is niet bekend of ook Nederlandse winkels van Starbucks het materiaal gaan filteren. Een woordvoerder had niet direct een antwoord.