De juridische strijd tussen Apple en chipfabrikant Qualcomm zou op het punt staan opgelost te worden.

"We zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven", beweert Qualcomm-CEO Steve Mollenkopf in gesprek met CNBC. "Ik denk dat we eind dit jaar of begin volgend jaar op het punt staan om een oplossing te vinden. Ik kan me niet anders voorstellen."

De uitspraak staat haaks op eerdere berichtgeving van persbureau Reuters, waarin werd beweerd dat Apple en Qualcomm hun ruzie alleen nog maar via de rechter proberen te beslechten.

Qualcomm en Apple zijn verwikkeld in meerdere rechtszaken. De chipmaker beweert dat Apple software en ideeën heeft gestolen om in de iPhone te gebruiken. Daarnaast zou Apple een schuld van 7 miljard dollar (ruim 6 miljard euro) hebben.

Onlangs werd beweerd dat Qualcomm een omstreden pr-bureau inhuurde om nepnieuws over Apple, waarin het bedrijf zwartgemaakt werd, te verspreiden. Volgens meerdere bronnen werd datzelfde bureau ook door Facebook ingezet om concurrenten aan te vallen.