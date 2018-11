Een groep ruim tweehonderd Google-medewerkers, onder wie managers binnen het bedrijf, roept Google op om te stoppen met de plannen voor een omstreden zoekmachine in China.

De medewerkers zeggen niet langer te geloven dat Google een bedrijf is waar waarden belangrijker zijn dan winsten, schrijven zij in een dinsdag gepubliceerde open brief. "De reactie van onze leidinggevenden is tot nu toe ontoereikend geweest."

In augustus werd bekend dat Google plannen heeft om een gecensureerde zoekmachine uit te brengen in China. De Android-app, met de naam Project Dragonfly, zou onder meer zoekresultaten over democratie en religie vermijden. Het plan leidde tot kritiek van onder meer Google-medewerkers, politici en mensenrechtenorganisaties.

In de brief schrijven Google-medewerkers dat bezwaren tegen de plannen voor iets groters staan. "We spreken ons uit tegen technologie die machthebbers helpt om de kwetsbaren te onderdrukken, waar dan ook."

Honderden medewerkers van Google eisten in augustus al meer transparantie over de plannen voor de Chinese markt. Google-directeur Sundar Pichai noemde Project Dragonfly onlangs een "interne test".

Het Amerikaanse bedrijf wilde dinsdag niet op de open brief reageren.

Amnesty International start petitie

Ook Amnesty International riep het bedrijf dinsdag op te stoppen met zijn plannen voor China. De mensenrechtnorganisatie is al vanaf het begin kritisch over de plannen van Google. Amnesty International startte dinsdag een petitie en roept tegenstanders op die te tekenen.

"Veel medewerkers van Google hebben zich al uitgesproken tegen deze plannen en hebben laten weten niet bereid te zijn een rol te spelen in de manipulatie van informatie en vervolging van dissidenten door de Chinese overheid", schrijft Amnesty.

"Hun moed en principes maakt de Google-leiding te schande. We staan de Google-medewerkers bij en vragen hen om zich bij ons aan te sluiten om Sundar Pichai op te roepen Project Dragonfly te laten vallen en Googles inzet voor mensenrechten te herstellen."