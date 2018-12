Mobiel internet is in 33 landen sneller dan wifi. In zowel Afrikaanse als Europese landen scheelt het, afhankelijk van welke verbinding je gebruikt, in sommige gevallen tientallen megabits per seconde.

In 47 landen, waaronder Nederland, is juist het tegenovergestelde waar, blijkt uit onderzoek van OpenSignal. In het rapport van de organisatie werden de internetsnelheden in tachtig landen bekeken.

Het snellere mobiele internet is over de hele wereld te zien. Het gaat om landen in zowel Afrika en Azië als Europa en Zuid-Amerika.

Er zit veel verschil tussen de metingen. In veel landen zijn de verschillen tussen wifi en mobiel internet maar klein. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om 44 megabyte per seconde voor wifi tegenover 37 megabyte per seconde voor 4G. In Australië is echter een grote kloof te zien. Daar haalt wifi gemiddeld 15 megabyte per seconde, maar mobiel internet wel 54 megabyte per seconde.

Volgens OpenSignal worden de verschillen in de toekomst alleen maar groter als 5G wordt geïntroduceerd. De opvolger van 4G is vele malen sneller, terwijl wifi grotendeels op dezelfde snelheid blijft.