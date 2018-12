Het hackbedrijf NSO Group uit Israël zou Saoedi-Arabië een geavanceerd spionageproduct hebben verkocht, waarmee het mogelijk is om op afstand smartphones binnen te dringen.

Twee topambtenaren van Saoedi-Arabië zouden in juni 2017 naar een hotel in Wenen zijn gereisd voor een ontmoeting met NSO, meldt de Israëlische krant Haaretz op basis van foto's, reispapieren en andere documenten.

In het hotel zou NSO zijn spionagesoftware Pegasus hebben gepresenteerd. Met het product is het naar verluidt mogelijk om smartphones binnen te dringen zonder het slachtoffer op een link te laten klikken. Volgens onderzoekers is Pegasus in het verleden door onderdrukkende regimes gebruikt om activisten en journalisten in de gaten te houden.

Om de werking van Pegasus te demonstreren, zou NSO aan een van de twee Saoedische topambtenaren, het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst, hebben gevraagd om een nieuwe iPhone te kopen. Naar verluidt lieten de NSO-medewerkers vervolgens zien hoe ze met slechts het telefoonnummer in de smartphone konden inbreken.

NSO zou Pegasus een maand na de ontmoeting in het hotel aan Saoedi-Arabië hebben verkocht voor omgerekend 48,4 miljoen euro.

Snowden: 'Saoedi-Arabië bespioneerde Khashoggi met Pegasus'

Volgens de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die in 2013 de grootschalige surveillance van de inlichtingendienst NSA blootlegde, gebruikte Saoedi-Arabië de Pegasus-software om journalist Jamal Khashoggi te bespioneren.

Khashoggi werd in oktober vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn dood leidde tot internationale kritiek op banden tussen het Westen en Saoedi-Arabië.

NSO Group, dat voor het grootste gedeelte in handen is van het Amerikaanse investeringsbedrijf Francisco Partners, zegt grondig te kijken naar de landen waaraan het zijn software verkoopt.