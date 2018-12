Sinds de invoering van de nieuwe privacywet kwamen er ruim zevenduizend klachten binnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), schrijft Trouw. Ook werd de vragenlijn zo'n tienduizend keer geraadpleegd door organisaties en burgers die meer wilden weten over de nieuwe regels.

Trouw meldt dat de AP druk bezig is met het analyseren van alle klachten en tips. Er wordt gekeken of er bepaalde knelpunten vaker naar voren komen, die als eerste aandacht verdienen.

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is sinds 25 mei van toepassing. In de wet staat hoe instanties in Europa met persoonsgegevens moeten omgaan. De AP is de Nederlandse toezichthouder.

Volgens Otto Volgenant, privacyadvocaat bij Boekx Advocaten, zijn het vooral de kleinere organisaties die de gevolgen van de nieuwe wet voelen. Zoals scholen die geen foto's meer durven te maken. "Als je het mij vraagt is de AVG niet bedoeld om verenigingen bang te maken dat ze de ledenlijst niet mogen delen. Het moet mensen vooral beschermen tegen de grote partijen als Google en Facebook, die erop uit zijn zoveel mogelijk data te verzamelen. En dat businessmodel is niet veranderd", zegt de raadsman in de krant.

De waakhond heeft naar aanleiding van het aantal klachten ook een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtredingen, schrijft Trouw. Hoeveel dat er precies zijn, wil de waakhond niet zeggen. Volgens de nieuwe wet kunnen er boetes worden uitgedeeld. Maar zover hoeft het niet altijd te komen, stelt een woordvoerder van de AP in de krant.

De eerste officiële evaluatie van de AVG volgt in januari, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Tweede Kamer heeft hier via een motie om gevraagd.