De Amerikaanse regering probeert telecombedrijven in bevriende landen ervan te overtuigen geen apparatuur van de Chinese telecomfabrikant Huawei in hun telecomnetwerken te gebruiken.

Ook overweegt de VS financiële steun te verlenen aan landen die Chinese telecomapparatuur links laten liggen, schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van anonieme ingewijden.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat China de apparatuur van Huawei gebruikt voor spionage. Het land besloot eerder al geen apparatuur van de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE te gebruiken in hun toekomstige 5G-netwerken.

"We zijn in gesprek met andere landen over onze zorgen omtrent de cyberdreigingen in telecominfrustractuur", zegt een ambtenaar tegen The Wall Street Journal. "We herinneren de landen aan onze zorgen terwijl ze stappen zetten richting de invoering van 5G."

Volgens de krant hebben Amerikaanse autoriteiten contact gehad met overheden en telecombedrijven in onder meer Duitsland, Italië en Japan, waar Huawei-apparatuur al in netwerken te vinden is. Of ook Nederland door de Verenigde Staten benaderd is, is onduidelijk. Ook in de Nederlandse telecominfrastructuur wordt apparatuur van de Chinese fabrikant gebruikt.

Huawei is marktleider op het gebied van apparatuur voor telecomnetwerken. Er is geen publiekelijk bekend bewijs dat China apparatuur van het bedrijf gebruikt om andere landen te bespioneren. Huawei heeft altijd ontkend dat zijn apparatuur voor dit doel wordt ingezet.