Buienradar is donderdag uitgeroepen tot de beste Nederlandse Website van het Jaar, een prijs van vakblad Emerce. De uitreiking was donderdagavond tijdens een gala in het Amsterdome in Amsterdam.

Het is de eerste keer dat Buienradar de prijs wint. Vorig jaar won de site van het televisieprogramma Radar van AVROTROS. De twee keren daarvoor was politie.nl de grote winnaar.

Bij de verkiezingen werden prijzen uitgereikt voor de beste en populairste websites in 34 categorieën. Bij de beste websites werd gekeken naar de inhoud en het ontwerp, voor de populairste sites kon het publiek stemmen.

De NOS werd uitgeroepen tot zowel de beste als populairste nieuwssite, politie.nl won de prijs voor de beste overheidssite, lindanieuws.nl van LINDA. won in de de beste site in de categorie lifestyle en psv.nl werd verkozen tot de beste en populairste website van een voetbalclub. Libelle won de prijs voor populairste lifestylesite. Apple werd de winnaar in de categorie consumentenelektronica.

Uit al die winnaars is Buienradar (categorie weer en verkeer) dus uitgeroepen tot eindwinnaar. De website brengt via satelliet en radar in kaart waar en wanneer er neerslag valt.

