In de podcast De week van NUtech gaan we bij NU.nl dieper in op belangrijk technieuws. Deze week praten we over hoe webshops gebruikers proberen te verleiden tot een aankoop.

Wat kun je doen tegen aankoopdrang?

De feestdagen komen er weer aan. Vrijdag is het Black Friday, een dag waarop veel korting op producten wordt geboden. Deze dag is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten en wordt inmiddels ook in Nederland omarmd.

Ook op andere dagen, zoals Single Sunday en Cyber Monday proberen winkels hun klanten meer dan normaal over te halen om iets te kopen. Kan je iets doen om die drang tot een aankoop tegen te gaan of zijn de winkels je echt te slim af? Wij bellen daarover met Bol.com en een consumentenpsycholoog.

