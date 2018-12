VodafoneZiggo gaat zijn gigabitnetwerk vanaf 2020 beschikbaar stellen in Utrecht. Op het vernieuwde netwerk kunnen internetsnelheden van 1 gigabit per seconde gehaald worden.

Utrecht is de eerste stad waar VodafoneZiggo zijn gigabitnetwerk uitrolt, maakt de internetprovider donderdag bekend. In augustus meldde de provider in de wijk Oog in Al al gestart te zijn met een test.

Het gigabitnetwerk maakt gebruik van het bestaande kabelnetwerk, dat gebruikmaakt van de zogenaamde Docsis 3.1-technologie. Daarmee moet het internet sneller, stabieler en veiliger worden. VodafoneZiggo zegt dat de snelheid gemiddeld vijf keer sneller wordt.

Volgens de internetprovider kan met het netwerk een downloadsnelheid van maximaal 5 gigabit per seconde en een uploadsnelheid van maximaal 1 gigabit per seconde worden bereikt. Daarnaast zou de reactietijd op de lijn worden verlaagd.

In bepaalde regio's in Nederland zijn al glasvezelnetwerken beschikbaar waar gigabitsnelheden bereikt kunnen worden. VodafoneZiggo heeft echter een bijna landelijk dekkend netwerk, waardoor deze snelheden op termijn in een groot deel van Nederland beschikbaar kunnen worden.