Facebook benadrukt dat het bedrijf niet een pr-bureau heeft ingehuurd om nepnieuws te verspreiden.

Dat schrijft de vertrekkende communicatietopman Elliot Schrage in een blogbericht, waarin hij verantwoordelijkheid neemt voor het inhuren van het omstreden bedrijf. Het vertrek van Schrage werd in juni dit jaar al aangekondigd.

Facebook kwam eerder deze maand onder vuur te liggen. Het bedrijf had pr-bureau Definers ingehuurd, dat volgens The New York Times nepnieuws en complottheorieën namens het bedrijf had verspreid.

Volgens Schrage is dat niet het geval geweest. Het bureau heeft volgens hem alleen onderzoek gedaan naar concurrentie. Ook werd gekeken naar de belangen van de miljardair George Soros, omdat hij kritisch was over de techgigant.

Antisemitisch nepnieuws over concurrenten

Bronnen vertelden aan The New York Times dat Definers geruchten over banden tussen Soros en Facebook-concurrenten verspreidde. Daarmee zou zijn ingespeeld op antisemitische complottheorieën over de miljardair die vaker worden verspreid.

"Het lijkt mij onverantwoord en onprofessioneel als we geen onderzoek zouden doen naar potentiële conflicten met onze critici", schrijft Schrage. "Daarnaast proberen we onterechte claims over Facebook te vinden, zodat we hierop kunnen reageren."

Facebook onderzoekt nog wat Definers precies heeft gedaan

Het sociale netwerk ontkent om het verspreiden van nepnieuws te hebben gevraagd. Er zou echter nog een onderzoek lopen naar wat het bedrijf zoal heeft gedaan. "Naarmate de druk op Facebook dit jaar opliep, heeft ons communicatieteam wel vaker gebruikgemaakt van Definers."

"We gaan nu kijken wat voor werk ze allemaal hebben gedaan, maar we zien nu al dat onze relatie met het bureau minder centraal werd geregeld naarmate we meer van ze vroegen."

De samenwerking met Definers is volgens Schrage inmiddels gestopt. "Dat heeft niet met hen te maken, maar met ons", aldus de topman. "Mark Zuckerberg vindt het niet meer fijn om te vertrouwen op externe bureaus."

Facebook-COO Sheryl Sandberg zegt dat de verantwoordelijkheid rond het Definers-schandaal ook bij haar ligt: "Ik leid het communicatieteam en neem daarom de volledige verantwoordelijkheid voor alle pr-bureaus die met ons samenwerken."

Het blogbericht van Schrage lijkt grotendeels identiek te zijn aan een eerder gelekte memo van het bedrijf.