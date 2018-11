Bij zedenmisdrijven waar kinderen bij zijn betrokken zou de politie vaker de telefoons en computers van verdachten moeten doorzoeken, adviseert de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Dat schrijft RTL Nieuws woensdag in een inmiddels offline gehaald artikel. "We moeten alles op alles zetten om ook in de klassieke zedenzaken digitaal onderzoek het uitgangspunt te laten zijn", aldus de rapporteur.

De politie doorzoekt bij sommige zaken al computers en telefoons. Er moet echter een duidelijk vermoeden zijn dat er een strafbaar feit is gepleegd. In veel gevallen is dat vermoeden niet sterk genoeg en worden apparaten niet doorzocht.

De rapporteur denkt dat de politie in meer gevallen digitaal onderzoek zou moeten uitvoeren. Op het moment zou 30 procent van de zedenzaken met minderjarigen worden geseponeerd, omdat er onvoldoende bewijs wordt gevonden.

Volgens de nationaal rapporteur is het artikel van RTL Nieuws offline gehaald, omdat het nieuws pas op donderdag gepubliceerd mocht worden.

Politie mag verdachten vaker hacken

De politie krijgt binnenkort meer bevoegdheid om computers van verdachten in strafonderzoeken te hacken. Het gaat om misdaden waarvoor een gevangenisstraf van minstens vier jaar gegeven kan worden.

De wet die dit mogelijk maakt, is in juni door de Eerste Kamer aangenomen, maar nog niet in werking getreden.

Eerder dit jaar haalde de Nederlandse politie een internationaal wraakpornonetwerk offline, dat centraal stond in een onderzoek van RTL Nieuws. Er zouden veel foto's van minderjarige meisjes zijn aangetroffen.