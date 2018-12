Facebook-CEO Mark Zuckerberg zegt niet van plan te zijn om zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur naast zich neer te leggen.

Dat vertelt de topman in een gesprek met CNN. "Dat is niet het plan", aldus Zuckerberg. "Op het moment overweeg ik dat niet en het lijkt me ook niet logisch."

Zuckerberg heeft een meerderheidsbelang in de raad van bestuur van Facebook. De topman kan daarom niet tijdens een stemronde worden afgezet.

Facebook ligt op het moment onder vuur. The New York Times ontdekte onlangs dat de techgigant een pr-bureau had ingehuurd om concurrenten zoals Apple en Google zwart te maken. Daarbij werden ook complottheorieën over de techgiganten verspreid.

Zuckerberg trekt pr-schandaal in twijfel

Zuckerberg zei dat hij hier niks van wist totdat The New York Times er over schreef. Tegenover CNN zegt hij niet zeker te weten of het verhaal wel klopt. "Veel van de dingen in het artikel hebben we ontkend, maar ze hebben er alsnog over geschreven", aldus de topman.

De Facebook-baas werd eerder dit jaar al meermaals gevraagd of hij zijn vertrek overweegt. Dat gebeurde onder andere toen een groot datamisbruikschandaal aan het licht kwam, waarbij een databedrijf Facebook-informatie gebruikte om psychologische profielen voor politieke reclame te maken.

'Oud-communicatiebaas neemt schuld op zich'

In een interne memo in handen van TechCrunch zou voormalig communicatiebaas Elliot Schrage de schuld voor het pr-schandaal op zich nemen. Daarin geeft hij toe te hebben gestuurd naar negatief nieuws over concurrenten. Hij ontkent echter dat hij het bureau in kwestie heeft betaald.

Schrage werkt inmiddels niet meer bij Facebook. Hij verliet op 15 juni het bedrijf.