Ivanka Trump, dochter en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zou in 2017 honderden keren overheidszaken hebben besproken via haar persoonlijke e-mailadres.

Dat meldt The Washington Post dinsdag op basis van opgevraagde e-mails. De dochter van de Amerikaanse president heeft daarmee hoogstwaarschijnlijk regels overtreden.

In de VS is het verplicht om overheidszaken via e-mailadressen van de overheid te bespreken. Zo moet overheidscommunicatie via archieven inzichtelijk blijven.

Personeel van het Witte Huis zou volgens The Washington Post geschrokken zijn van de hoeveelheid berichten met overheidsinformatie die ze via haar privéadres zou hebben verstuurd.

Grote kritiek op e-mails Hillary Clinton

Het is opvallend dat juist de dochter van president Trump haar persoonlijke e-mailadres voor overheidszaken heeft gebruikt. Precies die overtreding was één van de grootste kritiekpunten die Donald Trump tijdens de presidentscampagne tegen kandidaat Hillary Clinton gebruikte.

Clinton heeft in haar rol als minister van Buitenlandse Zaken ook een privéadres gebruikt voor haar e-mail. Trump noemde haar daarom 'Crooked Hillary'.

Het e-mailgebruik van Clinton werd door de FBI onderzocht, die in juli 2016 bekend maakte dat er geen strafrechtelijk onderzoek zou komen en dat er geen aanklacht zou worden ingediend. Ook na heropening van de zaak bij de vondst van nieuwe berichten werd Clinton uiteindelijk niet vervolgd.

Dochter president kende de regels niet

Volgens ingewijden zou de dochter van de president niet op de hoogte zijn geweest van de regels rond het gebruik van een persoonlijk e-mailadres. Haar zou niet zijn verteld dat zo'n account niet voor overheidszaken gebruikt mag worden.

Eerder werd al duidelijk dat ze aan het begin van de ambtsperiode van haar vader ook al via haar eigen e-mailadres heeft gecommuniceerd. Dat was wel voordat zij werd aangesteld als officieel adviseur.

Een advocaat van de dochter van de Amerikaanse president zegt dat zij "tijdens de overgang naar de overheid soms haar persoonlijke account gebruikte, bijna altijd voor logistiek en plannen rond haar familie". Geen van de verstuurde berichten zou verwijderd zijn en er zouden geen staatsgeheimen via het persoonlijke e-mailadres zijn verstuurd.

Ivanka Trump is volgens de advocaat al ruim een jaar geleden gestopt met het gebruik van haar persoonlijke account. Ook zouden de e-mails nooit op een persoonlijke server zijn opgeslagen, zoals bij Clinton wel het geval was.

