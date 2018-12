Een onbekende groep hackers is erin geslaagd toegang te krijgen tot e-mails van een half miljoen accounts in Italië, waaronder die van ambtenaren van de Italiaanse overheid.

"Dit was de ergste aanval die we sinds januari hebben ervaren", zegt Roberto Baldoni, directeur van het Cyber Security National Laboratory (CSNL), verantwoordelijk voor de digitale staatsveiligheid.

De cyberaanval vond plaats op 12 november en trof een server in de buurt van Rome. Op de server werden gecertificeerde e-mails van de Italiaanse overheid verwerkt. Dit soort e-mails valideren onder meer de echtheid van de verzender.

Het is onduidelijk of onder de half miljoen e-mailaccounts, waarvan negenduizend van Italiaanse ambtenaren, ook de accounts van ministers of hoofden van inlichtingendiensten of militaire organisaties zijn.

"Het enige wat we zeker weten, is dat de aanval niet binnen Italië is uitgevoerd", zei Baldoni. "Het was een ernstige aanval, hoewel het er in eerste instantie technisch gezien niet al te geraffineerd uitzag." De directeur van het CSNL zei niet wie volgens hem achter de aanval zit.

In januari werd bekend dat hackers waren binnengedrongen tot de systemen van de Italiaanse gemeente Correggio. Naar verluidt werd daarbij voor 40 gigabyte aan gegevens gestolen.