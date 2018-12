Google overweegt zijn aggregatordienst Google News te sluiten als Europa akkoord gaat met de invoering van een 'linktaks' als onderdeel van de hervorming van het auteursrecht.

De toekomst van Google News hangt af van de bereidheid van Brussel om het omstreden artikel van de hervorming te herzien, zegt Richard Gingras, hoofd nieuws bij Google, tegen The Guardian.

Het 'linktaks'-onderdeel van de hervorming vereist van techbedrijven dat zij uitgevers van nieuwsmedia betalen voor het weergeven van zogenaamde snippets (deelbare korte uittreksels van een pagina, bedoeld om naar de bron door te klikken), zoals bij Google News gebeurt.

Het Europees Parlement ging in september akkoord met het hervormde auteursrecht. Op dit moment moeten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers het nog eens worden over de definitieve tekst. "We kunnen nog geen definitieve beslissing nemen tot we de definitieve tekst hebben gezien", zegt Gingras.

In Spanje is in 2014 al een met de 'linktaks' vergelijkbare wet aangenomen, waarna Google in het land stopte met zijn nieuwsverzameldienst.

Google en nieuwsmedia concurreren op bepaalde gebieden met elkaar, omdat uitgevers voor hun inkomsten vaak afhankelijk zijn van digitale advertenties. De snippets in Google News zorgen ook voor internetverkeer naar de nieuwsmedia.

Google ook tegen 'uploadfilter'

Google verzet zich ook tegen een ander omstreden artikel van het hervormde auteursrecht; het zogeheten 'uploadfilter'. Dit onderdeel maakt grote sociale media, zoals YouTube, dat onderdeel is van Google, aansprakelijk voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat door gebruikers wordt geüpload.

Onder dit artikel moet YouTube een licentie afsluiten met de makers van het werk. Tegenstanders vrezen dat dit een 'uploadfilter' in de hand werkt, waarmee YouTube en andere bedrijven materiaal zullen inspecteren voordat het online komt. Op die manier zouden zij moeten voorkomen dat materiaal online komt zonder dat er licentie-afspraken zijn gemaakt.

YouTube-directeur Susan Wojcicki waarschuwde onlangs dat het "onmogelijk" is om aan het artikel te voldoen. Het bedrijf heeft al wel een eigen filtersysteem in werking, waarin het 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) geïnvesteerd heeft.