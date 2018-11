De sinterklaastraditie leent zich voor online voorbereiding, vooral op het gebied van lootjes trekken en gedichten schrijven. Maar waar komen die sites vandaan en hoe gaan ze om met de sinterklaasdrukte?

De sinterklaasviering lijkt vooral een offline aangelegenheid, maar in aanloop naar 5 december wenden veel mensen zich tot websites. Om inspiratie op te doen voor cadeaus, maar ook om lootjes te trekken en rijmwoorden voor gedichten te vinden. NU.nl sprak met een aantal van de mensen achter de bekendste sinterklaaswebsites.

Sinterklaas begint eigenlijk al weken van tevoren, bij het trekken van de lootjes voor surprises en gedichten. "In oktober zien we vaak dat mensen daar alweer mee beginnen", zegt Arjan Kuiper, een van de oprichters van Lootjestrekken.nl. "Tot nu toe zijn er al 1,4 miljoen lootjes getrokken, we verwachten dat het aantal stijgt naar 2,5 miljoen."

Op Lootjestrekken.nl schrijven mensen zich met hun e-mailadres in. Vervolgens kunnen ze anderen uitnodigen om mee te doen met de trekking. Daarna wordt bekend voor wie welke deelnemer cadeautjes moet kopen, waarna de verlanglijstjes ingevuld worden.

Kuiper startte de website in 2001. "We vierden altijd Sinterklaas met de familie, maar toen mijn zussen en ik begonnen te studeren en werken, werd het lastiger in stand te houden", zegt hij. "Ik dacht: lootjes trekken moet veel makkelijker kunnen, gewoon per e-mail."

Kuiper bouwde de website in de avonduren, naast zijn bestaande baan als internetconsultant. Inmiddels maakt Lootjestrekken.nl onderdeel uit van zijn baan bij Meetrix Online, het bedrijf waar de site onder valt. "Het eerste jaar werden zevenduizend lootjes getrokken, ik viel van mijn stoel van dat aantal."

Gegroeid dankzij een viraal concept

Inmiddels bereikt Lootjestrekken.nl een miljoenenpubliek. Het achterliggende bedrijf telt meerdere medewerkers. Dat de site zo snel werd opgepikt, komt volgens de ondernemer omdat er een viraal concept achter zit. "Mensen geven een groepje mensen op, dus die worden automatisch betrokken. Zij kennen ook weer mensen en nodigen hen uit, en zo groeit dat verder."

Rondom de sinterklaasintocht bereikt de website een piek qua aantal bezoekers. "Die houdt aan tot het einde van de maand november."

Lootjestrekken.nl verdient dan ook vooral in de laatste twee maanden van het jaar geld, maar Kuiper kan niets kwijt over de gemiddelde omzet. "De rest van het jaar zijn we bezig met gebruikerstesten en verbeteringen van de website", zegt hij. "Maar we zien steeds vaker ook piekjes bij andere feestdagen."

"Sinds een paar jaar worden steeds meer lootjes getrokken rond kerst. Ook geven veel vriendinnenclubjes elkaar cadeaus met Valentijnsdag en worden er steeds vaker lootjes getrokken voor het Suikerfeest. Maar de echte piek blijft rond Sinterklaas."

'De Nederlandse dichter is een last-minute-dichter'

Die trend zien ook de ontwikkelaars achter online rijmwoordenboeken. "Als Sinterklaas voorbij is, stort het bezoek weer helemaal in", zegt Koen van Santvoord van Sinterklaasgedichten.com, daarnaast actief als freelance schrijver. "Maar met kerst is er weer een piekje te zien."

Dirk Slot van MijnWoordenboek.nl beaamt dat. "Vorig jaar zag ik dat ineens veel mensen met kerst begonnen te rijmen." Slot begon achttien jaar geleden met de website, die hij uitbouwde nadat hij huisvader werd. "Daarvoor had ik een baan als werktuigbouwkundig ingenieur. Stilzitten was ook niets, dus nu beheer ik een aantal websites."

De website van Slot is meer dan alleen een rijmwoordenboek, maar in aanloop naar Sinterklaas ziet hij een duidelijke stijging in bezoekersaantallen. "Op een normale dag zoeken zo'n vijfduizend mensen bij ons naar rijmwoorden. Op dit moment hangt het zo rond de 60.000 per dag, maar dat groeit in de komende weken wel door naar een half miljoen."

Van Santvoord telt op piekdagen zo'n honderdduizend bezoekers op Sinterklaasgedichten.com. "Jaarlijks komt het neer op ongeveer een miljoen unieke bezoekers, dus één op de zeventien Nederlanders belandt op mijn website."

De grote piek begint een paar dagen voor Sinterklaas. "Het begint in november, maar dat loopt steeds meer op", zegt Van Santvoord. "Maar de Nederlandse dichter is een last-minute-dichter. Op 4 december is altijd de drukste dag, maar de piek houdt aan tot 5 december rond 16.00 uur. Dat is echt op het nippertje. Meteen daarna stort het bezoek weer in."

Ondanks al het verkeer op de websites, worden de beheerders er niet rijk van. "Het zal je vies tegenvallen hoeveel ik eraan overhoud", zegt Slot. "Ik kan er in Nederland van op vakantie, maar niet in het buitenland."

Ook Van Santvoord noemt geen bedrag. "Het is niet schokkend", zegt hij. "Ik noem het altijd mijn dertiende maand, een leuke bijverdienste."

'95 procent van de mensen heeft niet echt talent'

Rijmwoordenboeken maken het mensen gemakkelijk om een gedicht te schrijven. Maar dat zien de ontwikkelaars niet als een probleem. "Ik geloof dat 95 procent van de mensen niet echt talent heeft om gedichten te schrijven", zegt Slot. "Van een rijmwoordenboek wordt zo'n gedicht al snel beter. De meeste mensen rijmen een keer per jaar, als je dan toevallig geen talent hebt, is deze oplossing fantastisch."

Van Santvoord begon zijn website 21 jaar geleden uit enige frustratie. "Ik stoorde me aan de kwaliteit van gedichten om me heen, dus ik dacht: ik start een handleiding, wie weet helpt dat. Als je op zoek bent naar een bijzonder woord voor een beter gedicht, dan biedt een rijmwoordenboek uitkomst." Van Santvoord is inmiddels werkzaam als freelance schrijver.

Populaire rijmwoorden Jaar

Is

Jouw

Zijn

Uit

Wat rijmt er op herfst?

Herfst en twaalf zijn lastige rijmwoorden, omdat daar niets op rijmt. Althans, Van Santvoord is het daar niet helemaal mee eens. "Op twaalf rijmt zwaalf, een wat verouderd woord, maar dat is een boerenzwaluw."

"Herfst is ook een beruchte, maar daar heeft de bekende taalvirtuoos Drs. P ooit iets op gevonden in een rijmpje dat luidt: Als de blaad'ren vallen in de herfst, zijn alle bejaarden op hun sterfst."

De websites en bijbehorende servers zijn alle drie klaar voor de sinterklaastijd. "Een jaar of tien geleden had ik enorme stress of de server het wel zou houden", zegt Van Santvoord. "Nu verwacht ik geen problemen, maar ik blijf altijd alert."

Kuiper van Lootjestrekken.nl houdt zijn website tegenwoordig het hele jaar door online. Dat was vroeger wel anders. "De site stond aan in november en december, daarna ging hij dicht met de boodschap: tot volgend jaar. Maar toen kregen we in september alweer berichten of de site weer aan kon, want er moesten weer lootjes worden getrokken."