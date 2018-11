Facebook-directeur Mark Zuckerberg zegt niet te hebben geweten van de samenwerking met het pr-bureau ​Definers Public Affairs, waarbij tientallen negatieve artikelen over andere techbedrijven zouden zijn verspreid.

De oprichter van Facebook werd pas op de hoogte gebracht nadat The New York Times het pr-bureau woensdag in een artikel noemde, zei hij donderdag op een persconferentie. Dat meldt onder meer Gizmodo.

The New York Times deed onderzoek naar de tientallen verspreidde negatieve nepnieuwsartikelen over Facebook-concurrenten. Ook werden critici van Facebook gelinkt aan de Amerikaanse miljardair George Soros, die door complotdenkers regelmatig wordt gelinkt aan antisemitische complottheorieën.

Definers droeg Soros aan als de stille kracht achter een brede anti-Facebook-beweging. Het pr-bureau spoorde journalisten aan om de financiële banden van Soros met anti-Facebook-partijen te onderzoeken.

Soros heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over grote techbedrijven, zoals Facebook en Google. Hij omschreef de bedrijven als monopolistische bedreigingen die niet de wil hebben om de samenleving te beschermen tegen hun invloed.

Facebook breekt met Definers

Ook plaatste Definers Public Affairs negatieve berichten over Apple en Google op de site NTK Network. Deze berichten werden regelmatig overgenomen door conservatieve Amerikaanse nieuwssites, waaronder Breitbart.

Dat Facebook met het omstreden pr-bureau samenwerkte, werd eerder al bericht door andere Amerikaanse nieuwssites, zoals Politico en Axios. Het in Washington gevestigde Definers Public Affairs is opgericht door Republikeinse campagnestrategen.

Na de publicatie van The New York Times heeft Facebook de banden met het pr-bureau verbroken.