Een account van Google op Twitter is dinsdagavond misbruikt om oplichterij met bitcoin te promoten. Het gaat om het account @gsuite, bedoeld voor Googles zakelijke producten G Suite.

"Google geeft 10.000 bitcoin weg aan zijn hele gemeenschap", stond in de inmiddels verwijderde Engelstalige tweet. "We hebben besloten om de grootste crypto-weggeefactie ter wereld te houden!"

Om de oplichterij kracht bij te zetten, stond ook in het bericht dat klanten van G Suite voortaan met cryptovaluta kunnen betalen. De tweet was verder voorzien van een link waarin gebruikers konden deelnemen aan de actie.

Eerder dinsdag werd ook het Twitter-account van de Amerikaanse retailer Target gehackt en gebruikt voor oplichterij met bitcoin. Ook het Australische account van consultancybedrijf Capgemini werd getroffen door hack.

Twitter zegt dinsdag in een reactie tegen The Next Web dat het sociale medium de bitcoingerelateerde hacks onderzoekt. Dat was voordat het account van Google de tweet over bitcoin verstuurde.