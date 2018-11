Het Russische antivirusbedrijf Kaspersky overweegt de Nederlandse overheid aan te klagen. Eerder dit jaar besloot de overheid te stoppen met software van Kaspersky, uit vrees voor Russische spionage.

Dat zei Kaspersky Lab-topman Anton Shingarev tijdens de opening van een nieuw datacentrum in Zwitserland. Het bedrijf is mede naar het neutrale land uitgeweken om vermeende connecties met de Russische overheid te vermijden.

"Ik denk dat we in Nederland juridische stappen gaan ondernemen, want daar is een heel vreemde beslissing genomen", zegt Shingarev. Volgens de topman heeft de Nederlandse overheid toegegeven geen technische reden te hebben gevonden om de producten van Kaspersky niet meer te gebruiken.

Een Nederlandse woordvoerder van het antivirusbedrijf benadrukt dat de keuze voor een rechtszaak nog niet is gemaakt. "We overwegen het en zijn ook nog gewoon in gesprek met de Nederlandse overheid."

Het kabinet bepaalde in mei van dit jaar dat de Rijksoverheid de software van Kaspersky zou uitfaseren. Hoewel minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de vrees voor Russische spionage noemde, was er geen directe aanleiding die tot de beslissing heeft geleid.

Russische wetgeving vereist medewerking bedrijven

Kaspersky reageerde in mei teleurgesteld op de beslissing. Shingarev zegt nu dat zijn bedrijf in aanloop naar de beslissing zijn broncode heeft aangeboden, zodat de overheid die kon controleren op eventuele kwetsbaarheden.

"Ze zeiden die niet nodig te hebben en hebben daarna besloten ons product te verbieden", aldus de Kaspersky-topman. Het bedrijf denkt de Nederlandse overheid binnen twee maanden aan te klagen.

Minister Grapperhaus verwees eerder dit jaar naar Russische wetgeving die bedrijven uit het land verplicht om de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen als de diensten daarom vragen. Kaspersky heeft eerder verklaard dat het bedrijf "geen enkele overheid helpt, of zal helpen, bij offensieve inspanningen in het digitale domein".

De Amerikaanse overheid stopte vorig jaar ook met het gebruik van Kaspersky-software. Het bedrijf klaagde de Amerikaanse regering aan, maar die zaken werden eerder dit jaar door de rechter verworpen.