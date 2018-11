Zoekgigant Google zou zijn internetverkeer door een storing per ongeluk naar operators in China, Rusland en Nigeria hebben gestuurd.

Dat ontdekte beveiligingsbedrijf ThousandEyes. Door een softwareprobleem werd het internetverkeer van Google-websites per ongeluk naar internetproviders in andere landen gestuurd.

Het verkeer ging onder meer naar de Russische operator TransTelekom, het Chinese Telecom Corp. en MainOne in Nigeria. Omdat China een groot deel van het westerse internet blokkeert, waren sites korte tijd onbereikbaar.

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel gebruikers de websites niet konden bereiken. De zoekgigant is een intern onderzoek gestart naar de oorzaak en vermoedt dat een externe partij verantwoordelijk was voor het probleem.

Een woordvoerder van Google benadrukt in gesprek met The Wall Street Journal dat er geen sprake is van een hack. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een cyberaanval. Omdat bijna al het verkeer versleuteld is, zouden criminelen het verkeerd doorgestuurde dataverkeer ook niet kunnen inzien.