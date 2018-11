De CEO Susan Wojcicki van YouTube waarschuwt voor grote negatieve gevolgen van het nieuwe Europese auteursrecht, waar het omstreden 'uploadfilter' onder valt.

Wojcicki waarschuwt in een open brief voor "onbedoelde consequenties" van artikel 13. Dat onderdeel van de herziening van het Europese auteursrecht wordt ook het 'uploadfilter' genoemd.

Die naam is door tegenstanders bedacht, omdat de nieuwe wet vereist dat sites als YouTube en Facebook licenties hebben op al het materiaal dat zij tonen. Dit betekent dat zulke sites elke foto en video moeten keuren en filteren op eventueel auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De YouTube-CEO ziet het filter als praktisch onmogelijk. Als voorbeeld haalt Wojcicki de meest bekeken YouTube-video ooit aan, de clip van het nummer Despacito van Luis Fonsi.

De clip bevat volgens Wojcicki verschillende auteursrechten, van overeenkomsten over de opnames tot uitgeversrechten. YouTube heeft licenties met verschillende rechthebbenden, maar sommigen zijn onbekend.

'Risico te groot om alles toe te laten'

Door die onzekerheid moet de clip onder de nieuwe Europese wetgeving mogelijk geblokkeerd worden, op last van schadeclaims. Wojcicki wijst daarbij op het formaat van YouTube, waar gebruikers elke minuut meer dan vierhonderd uur aan video uploaden.

Volgens de CEO leidt het controleren van al die videobeelden mogelijk tot een te groot financieel risico voor zowel YouTube als andere bedrijven. Blokkeren is straks mogelijk de enige optie, waarschuwt Wojcicki. Zij maakt zich ook zorgen over de miljoenen YouTube-video's waar EU-inwoners straks van worden afgesloten.

Wojcicki vindt het wel belangrijk dat artiesten eerlijk betaald krijgen en wijst op het systeem dat YouTube al enkele jaren gebruikt. Dat eigen filter, ContentID, herkent automatisch beschermd materiaal. Via dat systeem heeft YouTube tot nu toe ruim 800 miljoen euro aan Europeanen uitgekeerd. YouTube waarschuwde artiesten eerder al voor de mogelijke gevolgen van de wet.

Het 'uploadfilter' is nog niet definitief. Het Europees Parlement stemde in september in grote lijnen in met de nieuwe regels. Maar de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog definitief tot een akkoord komen.

De definitieve wet is naar verwachting in 2019 klaar. Daarna krijgen Europese lidstaten twee jaar om de regels in te voeren.

