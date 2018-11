Facebook heeft Palmer Luckey, de oprichter van virtualrealitybedrijf Oculus, op non-actief gesteld na een donatie aan een groep die toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton in kwaad daglicht wilde zetten.

De pionier op het gebied van virtual reality (VR) is enkele maanden daarna ontslagen, zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal.

De reden van Luckey's vertrek is nooit openbaar gemaakt. Facebook-topman Mark Zuckerberg zei eerder in een politiek verhoor dat het ontslag van Luckey niets met zijn politieke opvattingen te maken had.

De top van Facebook, onder wie Zuckerberg, zou Luckey in het najaar van 2016 onder druk hebben gezet om publiekelijk zijn steun voor een politicus van de Libertarische Partij uit te spreken, schrijft The Wall Street Journal op basis van Facebook-ingewijden en interne e-mails.

Partijen schikten voor 100 miljoen dollar

Luckey zou vanwege zijn ontslag een advocaat in de arm hebben genomen. Die beargumenteerde dat Facebook de wet in Californië, waar Facebooks hoofdkantoor staat, had overtreden. Uiteindelijk schikten de twee partijen voor een bedrag van 100 miljoen dollar (88 miljoen euro).

Facebook nam Luckey's virtualrealitybedrijf Oculus in 2014 over voor 2 miljard dollar. Het bedrijf werkt onder meer aan een headset voor VR en sociale functies binnen virtuele werelden.

Een woordvoerder van Facebook laat aan The Wall Street Journal weten dat Luckey's politieke opvattingen geen reden waren voor zijn vertrek.

Luckey doneerde aan controversiële groep

Luckey's omstreden donatie werd in september 2016, enkele weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, openbaar gemaakt door The Daily Beast. Het ging om een donatie van 10.000 dollar aan de controversiële groep Nimble America, dat op het internet troltactieken gebruikte om Trump te steunen.

De groep had nauwe banden met de moderators van het subforum The_Donald op Reddit. Nimble America zou onder meer verantwoordelijk zijn voor een billboard met het gezicht van Hillary Clinton en de woorden 'Too Big to Jail' ('Te machtig om in de gevangenis te belanden').

"Ik heb genoeg geld", zei Luckey destijds over zijn donatie tegen The Daily Beast. "Geld is voor mij geen probleem. Ik vond het als een erg leuke tijdbesteding klinken."