De belastingdienst in Frankrijk gaat accounts op sociale media inspecteren om frauders op te sporen. Een proef daarvoor start begin 2019.

"De belastingdienst zal in staat zijn om te zien dat je meerdere foto's van jezelf met een luxe auto hebt geplaatst, terwijl je niet de financiële middelen hebt om die te bezitten", zegt de Franse minister van begroting Gerald Darmanin zondag tegen het tv-programma Capital. "Misschien heeft je neef of vriendin de auto aan je geleend... maar misschien ook niet", aldus Darmanin.

Door accounts op sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter, te controleren, hoopt de Franse belastingdienst belastingontduikers op te sporen.

De maatregel is onderdeel van een wet die in oktober in werking is getreden. Deze wet stelt de Franse autoriteiten in staat om op een bredere manier online gedrag in de gaten te houden om fiscale controles uit te voeren.