Een man uit Londen is veroordeeld voor het versturen van een bombrief. Hij stuurde het pakketje naar een bitcoinbedrijf dat weigerde zijn wachtwoord te resetten.

De Britse rechter heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar, aldus een persbericht van de politie.

De veroordeelde man nam in augustus 2017 contact op met de bitcoinverkoper Cryptopay, met het verzoek om hem een nieuw wachtwoord toe te sturen. De site weigerde dit, omdat het in strijd zou zijn met de privacyvoorwaarden.

Vervolgens stopte de man een bom in een envelop en stuurde hij deze naar het hoofdkantoor van Cryptopay. Volgens de politie was de bom krachtig genoeg om iemand te verwonden of zelfs te doden.

De bom is niet afgegaan, omdat de ontvanger de envelop in het midden openscheurde. Het activatiesysteem zat aan de zijkant bevestigd.

De man had ook dreigbrieven gestuurd naar notabele, niet nader genoemde personen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ook had hij een poederbrief naar een zakenman in Londen verzonden.