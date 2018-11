De Verenigde Staten beschuldigen China van het niet nakomen van afspraken over digitale spionage. China heeft Amerikaanse bedrijven en overheden gehackt, aldus Rob Joyce van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

"Hoewel het niet zwart of wit is dat China de overeenkomst nagekomen of niet nagekomen is, is het duidelijk dat China de grenzen van de afspraken tussen onze landen heeft overschreden", zei Joyce.

Het gaat om afspraken die in september 2015 tussen de VS en China zijn gemaakt door de toenmalige president Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping. "We zijn overeengekomen dat zowel de VS als de Chinese overheid geen digitale diefstal van intellectueel eigendom voor commerciële doeleinden zal uitvoeren of steunen", zei Obama destijds.

Sinds de overeenkomst is het aantal cyberaanvallen van China op de VS "drastisch" gedaald, zei Joyce. Het is onduidelijk hoeveel aanvallen sinds 2015 zijn uitgevoerd volgens de Amerikaanse overheid en wat daarbij is buitgemaakt.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de aantijgingen van de VS. "De beschuldigingen missen een feitelijke basis. China spreekt ze met klem tegen", aldus een woordvoerder.

